Conheça o torcedor do Ceará que virou as costas no gol olímpico de Leandro Carvalho

O vídeo de um torcedor do Ceará tem chamado atenção nas redes sociais. Durante o empate por 2 a 2 com o Corithians, no último sábado (7), na Arena Corinthians, um alvinegro ficou de costas na hora da cobrança de escanteio e não viu o belo gol olímpico de Leandro Carvalho já nos acréscimos. Em conversa exclusiva com o Diário do Nordeste, Fábio Rocha contou que, por estar bastante nervoso, optou por saber o resultado da jogada pela reação da torcida presente em Itaquera.

"Eu estava em um nível absurdo de aflição. Todo escanteio ficava na expectativa do gol. Nesse eu não aguentei e fiquei de costas", contou o cearense, que passou a morar na capital paulista no início deste ano.

Acompanhando todos os jogos do alvinegro de longe, mas sempre presente em partidas do alvinegro em São Paulo, Fábio afirma que, na vitória sobre os corintianos pela Copa do Brasil, também estava com a mesma camisa amarela usada no último sábado (7). Segundo o torcedor, que afirma ser supersticioso, é seu "objeto da sorte".

Nervoso, torcedor Fábio Rocha fica de costas durante cobrança de escanteio e perde gol olímpico de Leandro Carvalho. Foto: Divulgação

"Fui com outra camisa no jogo (contra o São Paulo) no Morumbi e deu no que deu", lamentou.

Sem ter visto o gol que é um dos possíveis para a disputa do Puskás de 2020, o torcedor disse que a emoção de ouvir o grito de comemoração da torcida o levou ao delírio.

"Foi sensacional. Acho que não teria sido tão emocionante se eu tivesse visto o gol", disse. E emendou lembrando do momento. "Explodi junto com a arquibancada. Só vi a pintura depois que acabou o jogo. Foi um dos momentos mais incríveis que vivenciei na arquibancada. Esse é um daqueles momentos que só o futebol pode proporcionar", finalizou.

No próximo sábado (14), o Ceará recebe o Botafogo, na Arena Castelão, às 21h, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.