Conheça a história de Emilton e Rafaela, casal que noivou durante o Clássico-Rei

Histórias de amor existem das mais variadas. Daquelas que acontecem nos cinemas, nas novelas, na literatura. Cenas que ficam marcadas pelo romantismo. Mas quando se une amor, com esporte e rivalidade, as cenas se tornam ainda mais raras. Quando acontece então durante o Clássico-Rei? Ineditismo é a palavra usada para a história de Emilton Júnior e Rafaela Damasceno, casal que ficou marcado pelo noivado em pleno Castelão.

Veja momento do pedido:

Emilton e Rafaela namoram desde 2011 e são torcedores fervorosos de Ceará e Fortaleza. A paixão é tanta que durante outros clássicos, ambos chegaram a ver os jogos em torcidas opostas, mas com celular ligado. A paixão futebolística acompanhou sempre o relacionamento de ambos. Confira o relato de Emilton Júnior ao procurar o Sistema Verdes Mares para realizar o seu sonho.

Veja fotos do casal:

Confira o relato de Emilton Junior:

"Meu nome é Emilton Júnior e estou namorando a Rafaela desde 10/07/2011. Eu, de família alvinegra sempre acostumado a ir a estádio com meu pai, da mesma forma ela que que herdou a paixão do pai dela. Ambos sempre fanáticos pelos times independente da situação.

Ao longo desses anos o início era complicado por ainda a imaturidade no relacionamento deixar que a rivalidade fosse maior que a razão! Algumas discussões por causa de time principalmente em dia de jogos. Mas o tempo foi passando e o respeito e razão prevaleceram!

Uma imagem marcante que tenho foi quando fomos ao clássico separados e ficamos na inferior cada qual do seu lado da torcida, mas assistindo o jogo e se falando por telefone na divisória. Os times sempre estiveram presentes na relação, até na minha formatura quando desci a escada ao som do Hino do Ceará, ela (minha madrinha) fez uma surpresa de me esperar na descida com uma bandeira do Fortaleza. Desde final de 2017 estamos morando juntos, trabalhando juntos e quando tem jogo de um dos times, a gente se ajuda cobrindo a escala no trabalho para um poder sair mais cedo e ir para seu jogo. Em 2018 ela perdeu uns 2 jogos apenas do Fortaleza em casa e comprou todas as camisas de lançamento.

Somos sócios há alguns anos dos dois clubes por entender que ajudando de alguma forma, intime irá crescer! Já fomos para um clássico juntos “à paisana” para poder ficar juntos em pelo menos 1 jogo do nosso maior duelo local!

Esse ano completaremos 8 anos de namoro em julho, mas esse clássico teria um gosto especial. Será no dia 10, dia de nosso mesversário de namoro. Além de cada clássico ser um gosto especial, esse ano terão clássicos centenários e que ambos disputarão a elite do futebol brasileiro! Tenho 26 anos e a Rafaela tem 23 anos. Sem duvidas ambos amam seus clubes e nada de virar a casaca! O lado bom de tudo que um entende o outro que qualquer loucura pelo time não será suficiente para mostrar o amor que sente pelo futebol e por Ceará e Fortaleza".

Hoje, o casal ficou conhecido por todo o Brasil pela cena que proporcionaram. Que uma nova e grande família se forme e que sempre se mantenham em paz, junto com a torcida.