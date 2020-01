Confusão no fim marca empate entre Atlético/CE e Floresta pelo Cearense 2020

A tarde deste sábado (11) parecia se encaminhar para um empate tranquilo entre Atlético/CE e Floresta no estádio Presidente Vargas. Mas uma confusão generalizada no fim da partida terminou com seis jogadores expulsos e muitos desfalques para ambas as equipes para a próxima rodada.

O resultado não é bom para nenhuma das duas equipes, que apesar de subirem momentaneamente na tabela, podem perder a posição com o complemento da rodada. O Atlético foi a 5 pontos e chega à terceira posição, enquanto que o Floresta soma o primeiro ponto e chega ao sétimo lugar, dentro da zona de rebaixamento.

O jogo

O primeiro tempo começou com a Águia pressionando o Verdão. Tentando jogadas principalmente pelas laterais, o time do técnico Raimundo Vágner dominava as ações do jogo, e abriu o placar com Wandson aos 25 minutos após lançamento de Alexandre na grande área.

Na etapa final, o Floresta assumiu o controle do jogo e por pouco não saiu com a vitória. Aos 18 minutos, Veraldo viu Rômulo avançando pela direita e cruzou para o atacante deixar tudo igual. O time comandado por Luan Carlos continuou pressionando, mas não conseguiu sair vencedor.

Nos acréscimos, jogadores e comissão técnica de ambos os times começaram uma briga generalizada em campo e nos vestiários. O saldo após a confusão foi de seis expulsões: Renê, César e Veraldo para o Floresta e Daniel, Lucas Maranguape e Ronaldo para o Atlético-CE.

Ambos os times voltam a campo na próxima quarta-feira. A Águia da Precabura visita o Pacajus no estádio João Ronaldo às 15h30. Às 21h30, o Verdão enfrenta o Ferroviário no PV.