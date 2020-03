Confusão na arquibancada, tabu e clima tenso: cinco fatos de Fortaleza x Ferroviário além do jogo

O primeiro Clássico das Cores de 2020 ficou marcado por uma série de situações extracampo nesta quarta-feira (4). Em campo, Ferroviário e Fortaleza até tentaram protagonizar as ações do Campeonato Cearense, mas os episórios ficaram em maior evidência. Confira cinco momentos do duelo no estádio Presidente Vargas (PV) que terminou com vitória do Tubarão da Barra por 1 a 0:

Confusão na arquibancada

O público foi baixo no PV, muito por conta da opção do Ferroviário de abrir poucos setores do estádio para evitar prejuízo financeiro. Mesmo assim, houve confusão na arquibancada entre os próprios torcedores. Do lado coral, a Polícia Militar utilizou spray de pimenta para conter um grupo mais eufórico e deixou um torcedor em pior estado - um paramédico também da torcida fez o atendimento e o retirou do local. Já no setor leonino, quatro entraram em conflito, mas foram interceptados pelos agentes de segurança.

Derley x Ceni

Ceni mexeu na equipe e não conseguiu fazer o Fortaleza melhorar Foto: Thiago Gadelha / SVM

Aos 30 minutos do 1º tempo, o volante do Fortaleza foi substituído. O motivo: o placar parcial de 1 a 0 do Ferroviário. Na saída, o atleta demonstrou muita insatisfação e precisou ser segurado por Ceni, que tentou explicar a mudança. Na vaga, Nenê Bonilha entrou no meio-campo.

Madson x Médicos

No início do 2º tempo, o atacante Madson puxou contra-ataque pela lateral, mas se chocou com o zagueiro Diego Bispo e desabou. Companheiros de equipe e o departamento médico solicitaram a saída do jogador de 20 anos, que teve dificuldades para ficar em pé. Apesar de todos os pedidos, o jogador se recusou a sair de campo e voltou ao gramado. Aos 21, foi substituído para a entrada de Éderson.

Tabu do Ferrão

Sim, o Ferroviário não perde para o Fortaleza há quatro jogos. No período, foram três vitórias e um empate. É claro que a sequência inclui a Taça Fares Lopes, mas serve para diminuir a vantagem do Leão no confronto. Ao todo, são 170 vitórias leoninas, 131 corais e 125 empates.

Acréscimos e revolta

"Você devia ter vergonha na cara", dispara Ceni para arbitragem pelo acréscimo de quatro minutos. O treinador declarou que foi "pouco" por conta dos atendimentos médicos ao goleiro do Ferrão. O fato é que a temperatura estava alta à beira do gramado.