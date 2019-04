Confusão generalizada marca semifinal do Campeonato Goiano

No jogo de volta da semifinal do Campeonato Goiano, neste domingo (7), o Atlético-GO derrotou o Vila Nova por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly. A partida de ida terminou em 1 a 1. A torcida comemorava a volta à decisão do estadual após cinco anos, quando o final da partida foi marcado por uma confusão entre jogadores e funcionários das equipes.

Cenas lamentáveis em Goiânia. Confusão no gramado após a vitória do Atlético no clássico contra o Vila Nova. pic.twitter.com/l9pR7L2MyQ — Arthur Magalhães (@MagalhaesBAND) 7 aprile 2019

De acordo com a comissão técnica do Vila Nova, a briga iniciou depois da comemoração do atacante do Atlético/GO, Pedro Raul, em direção ao banco adversário. Além dele, os atletas Moraes e Washington também se envolveram, assim como Keké, Patrick e Rafael Santos, do Vila. A polícia precisou intervir com spray de pimenta. Philipe Maia do Vila e Washigton do Atlético já haviam sido expulsos.

No ocorrido, o fotógrafo do Atlético/GO, Paulo Marcos, caiu no gramado com a perna sangrando. Em coletiva, o técnico do Vila Nova, Eduardo Baptista, lamentou a confusão.

"Acho que é muita gente que não está no jogo que entra no campo. As pessoas que estão envolvidas são pessoas que não fazem parte do jogo, não tinha jogador. É muita gente dentro do campo, segurança, imprensa, fotografia, e as coisas têm que ser resolvidas pelos jogadores. É triste que tenha acabado assim”, relatou. Através das redes sociais, o Atlético/GO comentou sobre o caso.

Um verdadeiro absurdo o que fizeram aqui. INADMISSÍVEL E DIGNO DE UMA LAMENTAÇÃO PROFUNDA!

— Atlético Goianiense (@ACGOficial) 7 aprile 2019

A final do Campeonato Goiano ocorre nos dias 14 e 21 de abril, com Goiás e Atlético-GO decidindo o título.