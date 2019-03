A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou as datas da 3ª Fase da Copa do Brasil. O Ceará enfrenta o Corinthians nos dias 13/03 e 03/04. Mas apenas no dia 8 de março a CBF sorteará a ordem dos mandos de campo.

Vale destacar que a 3ª Fase será a primeira com jogos de ida de volta. As duas fases iniciais eram disputadas em jogo único. Nas fases iniciais sempre jogando como visitante, o Alvinegro eliminou o Central de Caruaru com um empate em 1 a 1 e o Foz do Iguaçu nos penaltis por 4 a 2, após um empate em 0 a 0.

O técnico do Vozão, Lisca descreveu o confronto entre Ceará e Corinthians. "Agora são dois jogos contra o Corinthians. É o jogo que todos nós queríamos jogar. E vamos jogar. Serão dois jogos muito intensos".