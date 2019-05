Confronto de líderes agita a tarde deste sábado no Campeonato Cearense de Futsal

Quatro jogos movimentam neste sábado (11) o Campeonato Cearense de Futsal na sua 2º rodada. Caucaia e BNB abrem a rodada e prometem fazer o jogo mais disputado. Isso porque essas equipes foram as únicas do grupo A que já venceram na disputa. A TV Diário transmite ao vivo, direto do Ginásio Joaquim Gregorio no Eúsebio, a partir das 16h50, Caucaia x BNB com narração de Ivan Bezerra, comentários de Vinicius Aguiar e reportagem de André Ribeiro.

Além de Caucaia e BNB, teremos mais um jogo pelo grupo A. Jaguaribe e Horizonte se enfrentam às 20h, no Ginásio Idalecio Diogenes, em Jaguaribe. No grupo B, também teremos dois jogos: Pires Ferreira x Sumov, no Ginásio Rocha Aguiar, às 20h, em Pires Ferreira. Maranguape e Eusébio jogam em Maranguape, no ginásio do SESI, às 19h. Toda rodada pelo o menos dois times não jogam, como uma especie de folga. Nesta rodada, Itapipoca e Ceará não entram em quadra.

O confronto entre Caucaia e BNB é marcado por vários destaques. Em alta no Caucaia, o Ala/Pivô Guilherme marcou duas vezes na vitória contra o Horizonte e está na liderança da artilharia da competição junto com Marcelo (Pires Ferreira) e Leonardo (Itapipoca). Já o BNB, é dono do melhor ataque da competição, com quatro gols, junto com o Ceará. Pelo destaques das equipes, neste confronto o que não vai faltar é bola na rede.