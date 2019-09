Confira tabela do 2º turno do Brasileiro e projeções de dificuldade para Ceará e Fortaleza

O segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A tem ínicio neste fim de semana e traz os mesmos desafios para Ceará e Fortaleza com mandos alternados. Com 18 partidas disputadas, a equipe do Diário do Nordeste projetou as diferentes dificuldades que os times terão pela frente levando em consideração 3 critérios: peso do adversário, futebol apresentado e local da partida. Neste cenário, o Vovô tem mais jogos considerados "muito difíceis" no fim da competição, enquanto o Tricolor enfrenta sequência desafiadora no começo.

Veja as projeções: