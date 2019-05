A rivalidade entre Ceará e Fortaleza é uma das maiores do futebol brasileiro e, com os dois disputando a Série A do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, a concorrência entre as equipes só aumenta. Após a saída do volante Juninho do Vovô para o Leão, o Diário do Nordeste listou os nomes de alguns jogadores "vira-casacas".

Confira.