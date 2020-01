As Olimpíadas de Tóquio estão mais perto do que nunca. Com início no dia 24 de julho, pôsteres oficias do evento já foram divulgados. No total, 20 artes foram feitas por 19 artistas japoneses, sendo 12 para as Olimpíadas e 8 para as Paraolimpíadas, que começam dia 25 de agosto.

As peças estão sendo exibidas no Museu da Arte Contemporânea de Tóquio, a partir de amanhã (7) até 16 de fevereiro.

Confira algumas das obras

Artista: Asao Tokolo Foto: Reprodução

Arte do Designer gráfico Goo Choki Par Foto: Reprodução

Artista: Tomoyuki Shinki Foto: Reprodução

Designer Gráfico: Taku Satoh Foto: Reprodução

Artista de mangá: Naoki Urasawa Foto: Reprodução