Confira os jogos da rodada de abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense

A 1ª fase do Campeonato Cearense chegou ao fim neste domingo (26), com Horizonte e Floresta rebaixados, além do Guarany de Sobral classificado para a Copa do Brasil de 2021. A competição agora recebe Ceará e Fortaleza para definir os semifinalistas do Estadual. Através de sorteio, a Federação Cearense de Futebol (FCF) definiu que o Leão entra em campo primeiro, confira os jogos da rodada de abertura:

28/1 - Caucaia x Fortaleza, às 21h no PV

29/1 - Pacajus x Barbalha, às 15h30 no João Ronaldo

29/1 - Guarany-S x Atlético/CE, às 20h no Junco

29/1 - Ceará x Ferroviário, às 21h30 no PV

Regulamento

Na 2ª fase, oito times disputam o título cearense. Os quatro primeiros colocados se classificam para as semifinais, disputadas em jogos de ida e volta. A final também ocorre em duas partidas, de ida e volta. O atual campeão estadual é o Fortaleza.

O campeão cearense de 2020 tem vaga garantida na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste de 2021. Caso o título seja conquistado por alguma equipe que não seja Ceará, Fortaleza ou Ferroviário, o time também garante vaga na Série D do Brasileirão do ano que vem.