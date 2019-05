Confira os horários e os principais jogos deste fim de semana

O fim de semana é decisiva para as divisões do Campeonato Brasileiro. Com representantes cearenses nas séries A, C e D, o Estado tem agenda cheia com jogos do Ceará, Fortaleza, Atlético/CE, Floresta e Ferroviário divididos entre sábado (11) e domingo (12). As datas também reúnem partidas dos torneios europeus. Confira os principais jogos de futebol e os horários:

Sábado

SÉRIE A

16h - Fluminense x Botafogo (Transmissão Ao Vivo na Rádio Verdinha AM 810)

19h - Corinthians x Grêmio

21h - Goiás x Ceará (Transmissão Ao Vivo na Rádio Verdinha AM 810 + Tempo Real no GloboEsporte.com e Diário do Nordeste)

SÉRIE A FEMININO

14h - Santos x Flamengo

SÉRIE B

11h - Criciúma x América/MG

16h30 - Sport x Figueirense

19h - Operário/PR x Oeste

19h - Brasil/RS x CRB

19h - Cuiabá x Paraná

SÉRIE C

16h - Volta Redonda x Tombense

17h15 - Luverdense x Remo

19h - Imperatriz x Treze

19h15 - Paysandu x Juventude

SÉRIE D

16h - Floresta x River/PI (Tempo Real no GloboEsporte.com)

CAMPEONATO ALEMÃO

10h30 - Borussia Dortmund x Fortuna

10H30 - RB Leipzig x Bayern de Munique

CAMPEONATO FRANCÊS

12h - Angers x PSG

CAMPEONATO ITALIANO

15h30 - Forentina x Milan

Domingo

SÉRIE A

11h - Flamengo x Chapecoense

16h - Internacional x Cruzeiro

16h - Atlético/MG x Palmeiras

16h - Santos x Vasco (Transmissão Ao Vivo na TV Verdes Mares)

19h - Fortaleza x São Paulo (Transmissão Ao Vivo na Rádio Verdinha AM 810 + Tempo Real no GloboEsporte.com e Diário do Nordeste)

19h - Avaí x CSA

19h - Athletico/PR x Bahia

SÉRIE A FEMININO

14h - Internacional x Vitória/BA

SÉRIE C

15h - Globo x Sampaio

15h30 - Ypiranga/RS x São José/RS

16h - Boa Esporte x Atlético/AC

16h - Confiança x ABC

18h - Náutico x Ferroviário (Tempo Real no GloboEsporte.com)

SÉRIE D

15h - Bragantino/PA x Santa Cruz/RN

15h30 - Altos/PI x Atlético/CE (Tempo Real no GloboEsporte.com)

16h - Central x Maranhão

CAMPEONATO FRANCÊS

12h - Lille x Bourdeaux

16h - Olympique de Marsella x Lyon

CAMPEONATO ESPANHOL

13h30 - Atlético de Madrid x Sevilla

13h30 - Barcelona x Getafe

13h30 - Real Sociedad x Real Madrid

CAMPEONATO INGLÊS

11h - Brighton x Manchester City

11h - Burnley x Arsenal

11h - Leicester x Chelsea

11h - Liverpool x Wolverhampton

11h - Manchester United x Cardiff

11h - Tottenham x Everton

CAMPEONATO ITALIANO

13h - SPAL x Napoli

15h30 - Roma x Juventus

CAMPEONATO PORTUGUÊS

13h30 - Nacional da Madeira x Porto

16h - Rio Ave x Benfica