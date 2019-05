Confira os horários e os principais jogos desta quinta-feira (9)

Copa do Nordeste

19h15 - Botafogo/PB x Náutico

21h30 - Fortaleza x Santa Cruz

Taça Libertadores

19h15 - Godoy Cruz x Universidad de Concepción

19h15 - Olimpia x Sporting Cristal

21h30 - Boca Juniors x Athletico/PR

21h30 - Jorge Wilstermann x Deportes Tolima

Brasileiro Feminino

18h30 - Ferroviária x Ponte Preta

20h30 - Corinthians x Iranduba

Brasileiro Série B

19h15 - São Bento x Botafogo/SP

21h30 - Coritiba x Londrina

Inglês - League 2

15h45 - Newport County x Mansfield Town

Liga Europa

16h - Valencia x Arsenal

16h - Chelsea x Eintracht Frankfurt

Mexicano

21h - Necaxa x Monterrey

23h - América x Cruz Azul

Dinamarquês

13h - Viborg FF x Frederecia

Eurocopa sub-17

8h30 - França x Holanda

8h30 - Suécia x Inglaterra

11h - Bélgica x Irlanda

11h - Grécia x República Tcheca

Amistoso

7h - Chipre Sub-18 x Bulgária Sub-18

Pela sexta e última rodada da Libertadores da América, o único representante brasileiro que falta decidir seu futuro é o Athletico-PR. O Furacão encara o Boca Juniors em busca da liderança do Grupo 7, às 21h30, no La Bombonera. O time argentino está em segundo lugar com oito pontos contra nove do clube brasileiro, que só precisa do empate para garantir a primeira colocação.

Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Internacional vão ao mata-mata com a vantagem de decicirem em casa o jogo de volta das oitavas de final, visto que terminaram a fase de grupos na liderança de seus grupos. Grêmio ficou em segundo no Grupo H e o Atlético-MG foi o único a não passar para a fase final, ficando em terceiro no Grupo E, e agora vai para o mata-mata da Copa Sul-Americana.