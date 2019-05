Confira os horários e os principais jogos desta quarta-feira (8)

Brasileiro Feminino A2

15h - Canindé x Bahia

15h - Moreninhas x Toledo

15h - Palmeiras x Atlético/MG

15h - Vasco x Cresspom

17h - Oratório x Esmac

17h - São Valério x Santa Quitéria

17h - Ceará x Tiradentes/PI

17h - São Raimundo/RR x Pinheirense

17h - Atlético/AC x 3B Sport

17h - Operário/MT x Porto Velho

17h - UDA x Náutico

17h - Botafogo/PB x Cruzeiro/RN

17h - Grêmio x Portuguesa

17h - Aliança/GO x Taubaté

17h - Cruzeiro x Fluminense

17h - América/MG x Duque de Caxias

17h - Botafogo x Chapecoense

17h - Vila Nova/ES x São Paulo

Seletiva da Copa do Nordeste 2020

19h30 - ABC x Altos

Liga dos campeões

16h - Ajax x Tottenham

Sul-Americana

17h - Estudiantes de Mérida x Argentinos Juniors

Taça Libertadores

19h15 - Grêmio x Universidad Católica

19h15 - Huracán x Deportivo Lara

19h15 - Cruzeiro x Emelec

19h15 - Rosario Central x Libertad

21h30 - Palmeiras x San Lorenzo

21h30 - Peñarol x Flamengo

21h30 - LDU x San José

21h30 - Junior Barranquilla x Melgar

Sem jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro, equipes sul-americanas e europeis entrarão em campo pela Libertadores e Liga dos Campeões, repestivamente.

Em jogos pela sexta rodada da Libertadores da América no horário das 19h15, oito confrontos acontecerão. Pelo grupo B, o Cruzeiro, primeiro colocado do grupo B, com 15 pontos, recebe o Elemec, no Mineirão, enquanto o já desclassificado Huracán encara o Deportivo Lara, que briga pela vaga na próxima fase, no El Palacio, em Buenos Aires. Com transmissão da TV Verdes Mares e Rádio Verdinha 810 AM, o Flamengo vai até o Uruguai enfrentar o Peñarol, às 21h30, pelo grupo D. Ambos estão com novo pontos e brigarão pela classificação e, posteriormente, liderança. No Equador, a LDU recebe o San José, da Bolívia, no estádio Casa Blanca.

Líder do grupo F com 12 pontos, o Palmeiras recebe o San Lorenzo na Allianz Arena, às 21h30. No mesmo horário, Junior Barranquilla e Melgar se enfrentar no Metropolitano Barranquilla, na Colômbia.

Outro brasileiro que também entra em campo é o Grêmio. O time gaúcho é o segundo colocado do grupo H com sete pontos e recebe a Universad Católica, na Arena do Grêmio, em busca da classificação enquanto o já classificado Libertad vai ao Chile encarar o eliminado Rosário Central, último do grupo com dois pontos. As duas partidas acontecem às 19h15.

Já na fase de semifinal, o único jogo pela Liga dos Campeões da Europa desta quarta (8) será entre Ajax e Tottenham, no Johan Cruijff Arena, às 16h. O time holandês venceu os ingleses na terça (30) passada pelo placar de 1 a 0, no Tottenham Stadium, com gol marcado por Van de Beek. Um dos destaques da equipe, o brasileiro David Neres, que vem sentindo desconforto muscular desde o último domingo (5), é dúvida para a partida de volta.