Confira os grupos da Liga dos Campeões 2019-2020

Com ou sem a contratação de Neymar, o Barcelona terá a chave mais difícil na fase de grupos da Liga dos Campeões 2019-2020. Sem conquistar o título desde 2015, a equipe está no Grupo F com Borussia Dortmund (ALE), Internazionale (ITA) e Slavia Praga (TCH). O sorteio foi realizado pela Uefa nesta quinta (28), em Mônaco.

É o único grupo a reunir três times que já foram campeões do torneio. O Barcelona tem cinco conquistas (1992, 2006, 2009, 2011 e 2015). Duas a mais que a Inter (1964, 1965 e 2010). O Dortmund levantou o troféu em 1997.

A primeira rodada está marcada para os dias 17 e 18 de setembro. A final acontecerá em Istambul, na Turquia, em 30 de maio de 2020. Confira os grupos da competição:

GRUPO A

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

Club Brugge (BEL)

Galatasaray (TUR)

GRUPO B

Bayern de Munique (ALE)

Tottenham Hotspur (ING)

Olympiacos (GRE)

Estrela Vermelha (SER)

GRUPO C

Manchester City (ING)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Dinamo Zagreb (CRO)

Atalanta (ITA)

GRUPO D

Juventus (ITA)

Atlético de Madri (ESP)

Bayer Leverkusen (ALE)

Lokomotiv Moscou (RUS)



GRUPO E

Liverpool (ING)

Napoli (ITA)

FC Salzburg (AUT)

Genk (BEL)

GRUPO F

Barcelona (ESP)

Borussia Dortmund (ALE)

Internazionale (ITA)

Slavia Praga (TCH)

GRUPO G

Zenit (RUS)

Benfica (POR)

Lyon (FRA)

RB Leipzig (ALE)

GRUPO H

Chelsea (ING)

Ajax (HOL)

Valencia (ESP)

Lille (FRA)