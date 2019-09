Confira o desempenho dos cearenses no Jogos Parapan Americanos de 2019

Com 308 medalhas conquistadas pelo Brasil, os Jogos do Parapan Americanos de Lima 2019 chegaram ao fim no último domingo (1°). O número rendeu ao país o melhor desempenho da história da competição.

Atletas de 23 estados, além do Distrito Federal, representaram o time nacional na competição. Entre os 337 atletas estavam os cearenses Francisco Wellington de Melo e David Andrade de Freitas, do Tênis de Mesa; Edenia Nogueira Garcia, na Natação; Maciel de Souza Santos, Bocha; Oara Uchoa Assunção, Basquete; Francisco Jefferson de Lima e Clariene Abreu da Silva, no Atletismo. Juntos, eles trouxeram sete medalhas em cinco modalidades diferentes.

Maciel Santos: medalha de ouro na Bocha BC1/BC2;

O cearense Maciel Santos ganhou medalha de ouro na Bocha BC1/BC2 Foto: Comitê Paralímpico Brasileiro

David Freitas: prata no tênis de mesa por equipes;

David Freitas, prata no tênis de mesa por equipes Foto: Reprodução

Francisco Wellington: medalha de ouro na classe 6-8;

Francisco Wellington, ouro na classe 6-8 Foto: Reprodução

Francisco Jefferson: medalha de bronze no lançamento de dardo F44;

Francisco Jefferson, bronze no lançamento de dardo F44 Foto: Reprodução

Edênia Garcia: medalha de ouro na natação 50m costas S3;

Edênia Garcia, ouro na natação 50m costas S3 Foto: Reprodução

Oara Uchôa e Francilídio Andrade (auxiliar técnico): medalhistas de bronze no basquete.