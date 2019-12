O podcast "Bate papo com os craques", da AM Verdinha 810, trouxe o ex-jogador José Luiz Guimarães Sanabio Júnior, conhecido como Júnior Pipoca, para conversar sobre sua carreira no futebol cearense e fora do Brasil. Com passagens por 7 países, o atacante foi destaque no anos 2000.

Revelado pelo Fortaleza, Pipoca atuou também pelo Ferroviário e pelo Ceará. Neste último, ganhou o Campeonato Cearense de 2011.