Confira locais de Fortaleza para assistir à final da Libertadores entre Flamengo e River

Neste sábado, a atenção do futebol sul-americano está toda na final da Copa Libertadores entre Flamengo x River Plate, no estádio Monumental, às 17h. Em Fortaleza, diversos locais irão exibir o jogo com promoções durante o confronto.

Confira os lugares que irão transmitir Flamengo x River

Evento Soy Loco por ti Flamengo

Endereço: barraca Beach Prime - Praia do Futuro

Horário: a partir das 14h

Ingressos: R$ 60,00 (inteira), à venda nos bares do Railson e site http://bilhetecerto.com.br

UCI Kinoplex Iguatemi - Sala 03

Horário: 16h (antes do início do jogo)

Ingressos: Venda antecipada no site oficial ou na bilheteria do cinema

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Bull Beer House

Gratuito - a partir das 16h

Endereço: rua Gustavo Sampaio, 800 A - Parquelândia

A cada gol do Gabriel Barbosa, o estabelecimento irá distribuir um chopp de 300ml. Após o jogo, caso o Flamengo seja campeão, o chopp será dobrado por uma hora.

Barbarians Pub

O local irá servir chopp clonado durante a partida.

Endereço: rua Walbery Uchoa, 42 - Benfica

Horário: a partir das 16h

Carneiro do Ordones

Endereço: rua Azevedo Bolão, 571 - Parquelândia

Horário: a partir das 16h

Paraíba Bar

Endereço: R. Paulino Nogueira, 96 - Benfica

Horário: a partir das 16h

Bier Garden

A casa vai transmitir a partida decisiva entre Flamengo e River Plate em um telão de LED de alta definição durante o Bier Garden, evento que vai reunir diversas cervejarias vendendo mais de 1.000 litros de chopp.

Endereço: Colosso Fortaleza (av.Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n, Edson Queiroz)

Horário: 14h

Ingressos: R$ 40 (primeiro lote)