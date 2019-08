Confira lista com jogadores que podem mudar de clube na Série A

Os clubes brasileiros não podem mais se reforçar com jogadores de clubes do exterior devido ao fechamento da janela internacional. Para Ceará e Fortaleza, por exemplo, o foco passa a ser o mercado nacional. Como as equipes disputam a Série A do Brasileiro, o processo de transferência precisa atingir duas determinações específicas da CBF: só podem contratar até cinco jogadores que disputam a Primeira Divisão e o atleta precisa ter menos de sete partidas realizadas na competição.

Dentro deste cenário, o Leão pode se reforçar com mais um nome da elite (contratou Jackson, Juninho, Felipe Pires e André Luis), enquanto o Vovô ainda tem duas vagas (anunciou Lima, Lucas França e Felippe Cardoso). O site Yahoo listou atletas de equipes do Brasileirão que estão aptos para uma negociação, sendo que o prazo de inscrições para a Série A se encerra dia 27 de setembro. Confira a lista, que traz posição, jogador, clube e quantidade de vezes que o jogador entrou em campo:

GOLEIROS:

Fernando Prass (Palmeiras-0), Jaílson (Palmeiras-0), João Ricardo (Chapecoense-0). Jean (São Paulo-0), Danilo Fernandes (Inter-2) e Vanderlei (Santos-6)

LATERAIS-DIREITOS:

Bruno Peres (São Paulo-0), Edilson (Cruzeiro-4) e Jonathan (Athletico-5)

ZAGUEIROS:

Rhodolfo (Flamengo-1), Maidana (Atlético-MG-2), Luiz Felipe (Santos-3), Robson Bambu (Athletico-3), Edu Dracena (Palmeiras-4), Werley (Vasco-5) e Anderson Martins (São Paulo-6)

LATERAIS-ESQUERDOS:

Léo Pelé (São Paulo-0), Victor Luis (Palmeiras-2), Bruno Cortez (Grêmio-4) e Carlos Augusto (Corinthians-4)

VOLANTES:

Jucilei (São Paulo-0), Renê Júnior (Corinthians-0), Jobson (Santos-0), Matheus Fernandes (Palmeiras-2), Fellipe Bastos (Vasco-5) e Rithely (Inter-6)

MEIAS:

Araos (Corinthians-0), Bryan Ruiz (Santos-0), Everton Felipe (São Paulo-2), Hyoran (Palmeiras-3), Cueva (Santos-4), Leo Valencia (Botafogo-4) e Rodriguinho (Cruzeiro-5).

ATACANTE:

Borja (Palmeiras-1), Arthur Cabral (Palmeiras-1), Willian Pottker (Inter-3), Neilton (Inter-4), Tréllez (Inter-4), Gustagol (Corinthians-5) e Yan Sasse (Vasco-6)