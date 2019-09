Confira grupos de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste 2020

O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste de 2020 foi realizado nesta quinta-feira (26), em Aracaju, no Sergipe. Assim como na atual temporada, em que a competição foi conquistada pelo Fortaleza, o torneio terá dois grupos na 1ª fase.

O chaveamento A ficou definido com: ABC, Sport, Bahia, Fortaleza, CRB, Botafogo-PB, River e Frei Paulistano-SE. Já no lado B, os times são Santa Cruz, Vitória-BA, Ceará, CSA, Náutico, América-RN, Confiança-SE e Imperatriz-MA. As divisões foram realizadas de acordo com o ranking da CBF. Durante a cerimônia, o vice-presidente leonino, Rolim Machado, afirmou que o bicampeonato é uma das metas para a próxima temporada - desde 2013 que não há títulos consecutivos.

"Queremos respeitar a grandiosidade do futebol nordestino e todos os clubes que estão participando. Vamos lutar com a nossa diretoria para a gente biscoitar esse bicampeonato, vamos lutar para conquistar a taça no Pici", declarou.

O Fortaleza é o atual campeão da Copa do Nordeste Foto: Thiago Gadelha / SVM

O regulamento prevê partidas apenas de ida na fase de grupos. Os quatro melhores de cada chaveamento avançam ao mata-mata. As quartas e semifinais serão realizadas em jogo único. Já na decisão, dois jogos definirão o campeão nordestino. A bola do torneio será denominada Asa Branca. em homenagem a canção de Luiz Gonzaga .

O maior vencedor do Nordestão é o Vitória-BA, com quatro taças. Logo atrás, com três, surgem Bahia e Sport. Com um título cada, Ceará e Fortaleza estão empatados com Campinense-PB, Santa Cruz, América-RN e Sampaio Corrêa.

As datas dos jogos e os horários ainda não foram confirmados. A próxima edição marcará o retorno do Sport, que esteve ausente dos últimos duelos por opção da diretoria.