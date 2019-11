Confira ex-atletas de Vovô e Leão que subiram com o Bragantino para a Série A

O Bragantino garantiu nesta terça-feira (5), de forma antecipada, o acesso à elite nacional do Campeonato Brasileiro após 21 anos. No elenco comandado por Antonio Carlos Zago, estão 4 jogadores que já se destacaram com as camisas de Ceará ou de Fortaleza. O zagueiro Ligger, o volante Uillian Correia e os laterais Rafael Carioca e Pio fazem parte da boa campanha do Braga.

Com exceção de Pio, que marcou, de pênalti, um dos gols da vitória contra o Guarani que deu o acesso nesta terça-feira (5), os outros 3 atletas são titulares da equipe.

Ex-Fortaleza, Ligger foi titular em 27 jogos na 2ª divisão deste ano, um dos pilares na defesa alvinegra. Pelo Leão, fez 79 jogos entre 2017 e 2018, conquistando o título nacional.

Outro destaque do Bragantino é o volante Uillian Correia (ex-Ceará), que disputou 31 partidas, todas como titular. O atleta foi campeão da Copa do Nordeste de 2015 pelo Alvinegro de Porangabuçu.

Além dele, Pio e Rafael Carioca vestiram a camisa do Vovô e conquistaram o Campeonato Cearense de 2017 e de 2018 e o acesso à Série A de 2017.

Uillian Correia e Rafael Carioca são peças de confiança no elenco do Braga Foto: Divulgação Twitter

O Bragantino contratou todos os 4 jogadores neste ano após o investimento da Red Bull, que passará a fazer parte do nome o clube. Na 2ª divisão deste ano, após 33 rodadas, é dono da melhor defesa (23) e do melhor ataque (56) da competição e briga pelo seu segundo título da Série B.