Confira, em imagens, a trajetória campeã do Fortaleza no Campeonato Cearense 2019

O Fortaleza, campeão cearense 2019, entrou em campo pela primeira vez no estadual em 6 de fevereiro, já na segunda fase, conforme regulamento do Estadual. O Tricolor de Aço fez uma campanha com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. As vitórias mais importantes foram sobre o rival Ceará, nas duas partidas da final do campeonato, sendo a primeira com o placar de 2 a 0 e a segunda, por 1 a 0.

Confira a trajetória do Fortaleza ao longo do Campeonato Cearense captada pelas lentes dos fotógrafos do Sistema Verdes Mares.

2ª FASE

6 de fevereiro, Castelão

Fortaleza 3 x 1

Na 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Barbalha por 3 x 1, na Arena Castelão, em partida disputada no dia 6 de fevereiro

10 de fevereiro, Junco

Guarany de Sobral 0 x 1 Fortaleza

Na 2ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Guarany de Sobral por 1 x 0, no Junco, em partida disputada no dia 10 de fevereiro Foto: Wellington Macedo

17 de fevereiro, Castelão

Atlético-CE 2 x 1 Fortaleza

Na 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza foi derrotado pelo Atlético-CE por 2 x 1, na Arena Castelão, em partida disputada no dia 17 de fevereiro

21 de fevereiro, Castelão

Fortaleza 0 x 0 Ferroviário

Na 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza empatou com o Ferroviário por 0 x 0, na Arena Castelão, em partida disputada no dia 21 de fevereiro

27 de fevereiro, Domingão

Horizonte 1 x 0 Fortaleza

Na 5ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza foi derrotado pelo Horizonte por 1 x 0, no Domingão, em partida disputada no dia 27 de fevereiro

10 de março, Castelão

Fortaleza 0 x 0 Ceará

Na 6ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza empatou com o Ceará por 0 x 0, na Arena Castelão, no Clássico-Rei disputado no dia 10 de março

20 de março, Castelão

Fortaleza 2 x 1 Floresta

Na 7ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Floresta por 2 x 1, na Arena Castelão, em partida disputada no dia 20 de março

SEMIFINAIS

27 de março, Junco

Guarany de Sobral 0 x 1 Fortaleza

Na primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Guarany de Sobral por 1 x 0, no Junco, em partida disputada no dia 27 de março

3 de abril, Castelão

Fortaleza 1 x 0 Guarany de Sobral

Na segunda partida da semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Guarany de Sobral por 1 x 0, na Arena Castelão, em partida disputada no dia 3 de abril

FINAL

14 de abril, Castelão

Fortaleza 2 x 0 Ceará

Na primeira partida da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Ceará por 2 x 0, na Arena Castelão, em partida disputada no dia 14 de abril

21 de abril, Castelão

Ceará 0 x 1 Fortaleza