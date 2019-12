Confira detalhes sobre a saída de Valdo do Ceará

O Ceará está próximo de oficializar a saída do zagueiro Valdo para a temporada de 2020. O Diário do Nordeste apurou que o clube aceitou a proposta de venda do atleta para o Shimizu S-Pulse, do Japão, por 800 mil dólares (R$ 3,4 milhões na cotação atual).

No acordo, o time da 1ª divisão japonesa está adquirindo 80% dos direitos do atleta de 27 anos, enquanto o Vovô segue com 20% - podendo lucrar em uma venda futura. A concretização da transferência depende apenas de um documento de garantia do pagamento, segundo informou o presidente alvinegro Robinson de Castro.

Contratado pelo clube de Porangabuçu em 2016, após deixar o Confiança/SE, Valdo somou 118 partidas pela equipe. Participou dos acesso à Série A de 2017 e também do títulos estaduais em 2016 e 2017. Na atual temporada, atuou em 47 jogos entre Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Cearense.

Com a baixa, o técnico Argel Fucks passa a contar com três peças no setor: Luiz Otávio, Eduardo Brock e o recém-chegado Tiago Pagnussat. A diretoria alvinegra ainda se movimenta no mercado para trazer novos reforços.