Confira detalhes da camisa popular e oficial do Fortaleza

Para combater a pirataria, o Fortaleza vai lançar uma camisa popular e oficial com custo de R$ 59,90. A comercialização será iniciada na Arena Castelão, sábado (2), no duelo com o Atlético-MG. A ideia é que os produtos sejam vendidos por ambulantes no entorno do estádio com a primeira fase do projeto envolvendo 4.500 unidades.

A camisa popular é igual ao modelo oficial. O que difere são detalhes no tipo de material como o escudo, por exemplo, que é em tecido sublimado (pintado). O uniforme tem selo próprio de camisa popular. No momento da compra, o torcedor ganha R$ 10 de desconto se entregar um uniforme do time falsificado. Veja imagens:

Camisa popular será confeccionada com material diferente Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

