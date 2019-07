Confira cinco fatos curiosos da vitória do Ceará sobre o Palmeiras

Com mais de 32 mil pessoas na Arena Castelão neste sábado (20), o Ceará bateu o Palmeiras por 2 a 0, quebrando uma invencibilidade do Verdão. O líder do campeonato encontrou no Vovô uma equipe com atitude diferentes das últimas partidas e foi surpreendido. De Mateus Gonçalves a Arthur Cabral, veja 5 curiosidades sobre a vitória alvinegra no Brasileirão.

