Confira camisa personalizada do Fortaleza para torcida que vai no voo fretado ao jogo da 'Sula'

Os torcedores que irão junto ao Fortaleza no voo fretado para a Argentina receberam uma camisa personalizada do clube para usar durante a viagem. A peça estampa o avião que vai levar a diretoria, a comissão técnica, os atletas e mais de 100 torcedores para o histórico confronto contra o Independiente, que ocorre nesta quinta-feira (13), às 21h30, pela Copa Sul-Americana. O grupo embarca nesta terça-feira (11), às 19h, com destino a Buenos Aires.

Confira imagens camisa personalizada:

A camisa exclusiva está inclusa no pacote do voo fretado pelo clube Foto: Anderson Costa/Arquivo pessoal

As costas da camisa personalizada Foto: Anderson Costa/Arquivo pessoal

Um dos torcedores que terá o privilégio de acompanhar seu clube do coração é o médico Anderson Costa, que aprovou a peça entregue pelo Leão. "Achei a camisa muita bonita. Todos os tricolores que viram e não vão no voo quiseram comprar. Design diferenciado, inclusive com o número do vôo escrito nela. Até quem não torce para o clube disse que estava linda", declarou o torcedor.

Durante o voo de cerca de 6 horas até o país hermano, Anderson espera um ambiente de festa, mas não esquece da importância de manter os atletas concentrados para o desafio diante do Rei de Copas. "Espero um ambiente de alegria, amizade por agregar amigos e o nosso time querido, mas também, na hora do voo, acredito que será um ambiente calmo para que os nossos jogadores já iniciem sua concentração", falou o médico.

Estreia internacional

O embate marca a estreia do Fortaleza numa competição internacional oficial, sendo o 1º time cearense a sair do Brasil para disputá-la. As emoções para este momento único na história do clube são grandes, de acordo com Anderson, que acredita no trabalho do técnico Rogério Ceni contra o Independiente.

"As minhas expectativas são as melhores para o jogo. Confiamos no Rogério Ceni, que é estudioso, disciplinado e vai saber montar o esquema tático ideal para enfrentarmos o time argentino", afirmou o tricolor.

A partida de volta ocorre na Arena Castelão, às 21h30 do dia 27 de fevereiro (quinta-feira).