Confira as posições de Ceará e Fortaleza no pós-Copa América

Com campanhas bem parecidas na Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza vivem momento bem diferentes no pós-Copa América. Em quatro jogos disputados até aqui, o Vovô somou sete pontos com duas vitórias, uma derrota e um empate e é o sétimo colocado na tabela - contando apenas os jogos após a competição sul-americana -, enquanto o Leão fez apenas dois, com uma vitória, dois empates e uma derrota, é o 12º. As informações são do site FutDados.

Veja a tabela completa abaixo:

Com altos e baixos nas atuações do time alvinegro, o técnico Enderson Moreira aproveitou a pausa no Brasileirão para reforçar os trabalhos no seu grupo. Com isso, o Vovô surpreendeu com uma bela vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, atual campeão da Série A, e apresentando um futebol de qualidade, além de ter somado um ponto importante fora de casa no empate contra o Fluminense, no Maracanã. O Alvinegro também fez partidas abaixo do esperado, como foi na derrota para o Internacional/RS, mas a vitória no Clássico-Rei foi importante para consolidar o Ceará como sétimo lugar contando apenas jogos após a Copa América, tendo 58,3% de aproveitamento.

Pelo lado do tricolor, o time de Rogério Ceni vem em baixa. Com jogadores importantes voltando de lesão, como Edinho e Osvaldo, e as saídas de atletas importantes como Júnior Santos, Dodô e Marcinho, o Leão do Pici somou apenas quatro de 12 pontos possíveis e ocupa a 12ª posição na tabela pós-Copa América, com um aproveitamento de 33,3%. As derrotas por 3 a 1 para o Corinthians, onde o time leonino fez um péssimo segundo terminou e sofreu a virada, e por 2 a 1 para o Ceará, na última rodada do Brasileirão, pressiona ainda mais o treinador Ceni para uma sequência de bons resultados para que possa se afastar da zona de rebaixamento.

No geral, as campanhas das duas equipes são bem parecidas. Em 13 jogos, o Ceará venceu cinco, perdeu seis e empatou dois, estando atualmente na 11ª posição com 17 pontos. Já o Fortaleza ocupa a 14ª colocação com 14 pontos. Ao todo, o Leão ganhou quatro partidas, empatou duas e perdeu sete. A vitória do Ceará no primeiro Clássico-Rei na Série A deste ano foi de imensa importância ao Vovô, que abriu uma vantagem de sete pontos para a zona de rebaixamento e está, no atual momento, na zona de classificação para a Sul-Americana.