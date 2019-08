Confira agenda dos cearenses nos Jogos Pan-Americanos desta terça-feira (6)

Os Jogos Pan-Americanos de 2019 se encerram no próximo domingo (11) e têm, na última semana, mais um representante cearense entre os favoritos ao ouro. Após a atleta Elaine Gomes garantir o pódio no handebol feminino, assim como a dupla Messias Borges e Vittória Lopes no triatlon, é a vez de Luiz Altamir buscar a medalha na natação.

Nascido em Boa Vista, Roraima, o atleta cresceu em Fortaleza e desponta como um dos nadadores mais promissores do país. Aos 23 anos, defende em Lima, no Peru, o recorde do Pan no revezamento 4x200 livre. O esporte, inclusive, é a principal esperança do Brasil para ascender no quadro de medalhas e, pela segunda vez na história, alcançar a segunda posição geral - repetindo feito de 1963 durante os Jogos de São Paulo.

Luiz Altamir entra na piscina nesta terça-feira (6), disputando uma série de baterias e eliminatórias. Caso avance para a grande decisão, a modalidade tem as finais previstas para às 22h30 (de Brasília).

Confira agenda dos cearenses

13:20 | Natação

400m livre masculino - Eliminatórias

Atleta: Luiz Altamir

14:04 | Natação

200m borboleta masculino - Eliminatórias

Atleta: Luiz Altamir