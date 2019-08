Confira a arbitragem para Ceará e Fortaleza na 16ª rodada do Brasileirão

Em meio às polêmicas do VAR no Brasileirão, os árbitros para as partidas de Ceará e de Fortaleza nesta 16ª rodada foram definidos. Para Ceará x Flamengo, às 19h deste sábado (24), na Arena Castelão, o responsável pela arbitragem será Wilton Pereira Sampaio, enquanto para Santos x Fortaleza, às 16h do domingo (25), na Vila Belmiro, Rodrigo D'Alonso comanda a partida. Ambos já apitaram jogos dos times cearenses antes na competição.

Wilton Pereira Sampaio (GO) foi o juiz em 5 oportunidades neste ano na elite nacional, tendo apitado duas derrotas do Leão do Pici: Atlético 2 X 1 Fluminense, Fortaleza 1 X 3 Corinthians, Fortaleza 0 X 1 São Paulo, Santos 2 X 1 Fluminense e Bahia 3 X 2 Corinthians.

Rodrigo D'Alonso (SC) apitou 4 partidas como árbitro principal na Série A: Vasco 1 x 1 Corinthians, Flamengo 2 x 0 Fortaleza, Palmeiras 1 x 0 Athlético e Ceará 2 x 0 Palmeiras. Neste último, ele marcou um pênalti para o Verdão mas mudou de ideia quando conferiu na tela do VAR. Em nenhum dos 4 jogos o visitante saiu vitorioso.

Como árbitro de vídeo, o confronto deste sábado (24) terá Caio Max Vieira (RN), que apitou Goiás 2 x 1 Ceará, quando, após revisar o lance, validou o gol do Goiás em uma situação questionável de impedimento de Kayke no lance.