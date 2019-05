Confira 5 pontos que explicam a goleada do Ceará sobre o CSA na Série A do Brasileiro

O Ceará goleou o CSA por 4 a 0 na Arena Castelão, neste domingo (28), e apresentou as credenciais para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Para além do resultado expressivo, a vitória também esboçou planos táticos do técnico Enderson Moreira, que continuou adotando o esquema 4-2-3-1 utilizado por Lisca, mas exigiu uma postura diferente da equipe dentro de campo. Listamos cinco pontos que explicam essa mudança alvinegra: