Confira 5 motivos para o torcedor cearense acompanhar CSA x Fluminense hoje

O torcedor do Fortaleza e principalmente do Ceará tem motivos de sobra para assistir ao duelo entre CSA e Fluminense hoje (25), às 20h. O confronto válido pela 34ª rodada do Brasileirão pode influenciar, para o bem ou para o mal, a situação dos clubes cearenses neste Campeonato.

O time alagoano e o carioca estão no bolo das equipes que lutam contra o rebaixamento, junto de Cruzeiro, Ceará, Botafogo e Atlético/MG. Somente 6 pontos os distanciam na tabela de classificação, que tende a ficar com sua parte inferior muito embolado até o fim da Série A.

Confira os motivos para acompanhar CSA x Flu hoje

CSA vencendo Fluminense, Ceará fica mais uma rodada a dois pontos de distância do Z-4

Fluminense ganhando, ultrapassa o Ceará, jogando Cruzeiro para a zona nesta rodada

CSA vencendo, vem vivo para confronto contra o Cruzeiro na próxima rodada (35ª), adversário direto dele e do Vovô

Em caso de empate, todos os oponentes abaixo de Vovô e Leão continuam com menos vitórias, 1º critério de desempate do Brasileirão

Se o Azulão não ganhar, não chega mais no Fortaleza, podendo atingir, no máximo, 42 pontos na tabela, um abaixo do Tricolor

Apesar do Departamento de Matemática da UFMG afirmar que o CSA tem 94,7% de chance de cair, a equipe alagoana ainda pode ter uma sobrevida nas rodadas finais, encarando Cruzeiro, Bahia, em má fase, e Chapecoense, quase garantida na 2ª divisão.

O jogo será transmitido pelo SporTV e pelo Premiere.