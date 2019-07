Começa o Rally Caminho das Neves com cearenses em destaque

Começa hoje em São Joaquim (SC), a 3ª prova das 5 que compõe a temporada 2019 do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country. Na 1ª competição, realizada em abril nas trilhas do Rio Grande do Norte, o RN1500, a vitória ficou com a dupla nordestina, Riamburgo Ximenes(CE) e Flávio França(RN). Em seguida, na 2ª, realizada nas areias do Jalapão, com especiais no Tocantins e na Bahia, a vitória ficou com os paulistas Gabriel Varela e Eduardo Shiga que viraram o jogo e tiraram de Ximenes a liderança da temporada, que caiu para a 3ª posição. Entre eles, está a dupla Denisio Nascimento e Idali Bosse.

Neste final de semana, todos estão de volta à pista para brigar por preciosos pontos no Rally Caminho das Neves, que agora os leva a São Joaquim, no alto da serra catarinense, na semana, até agora, dita como a mais fria do ano. A terra do frio e da maçã tem tradição em proporcionar uma prova com muitas trilhas escorregadias, cascalhos e precipícios.

“Esta será uma competição curta, rápida e que exige precisão na tocada. Vamos lidar com fatores naturais bem distintos das duas primeiras etapas do campeonato mais ainda do que encontraremos no Sertões. Serão duas especiais muito seletivas e que podem trazer pontos importantes para a disputa que virá logo em seguida”, explica Riamburgo.

Flávio França, navegador de Riamburgo, comenta:"essa prova é ótimo termômetro para entendermos como vai chegar a disputa entre os times na prova mais longa, que é o Sertões. Temos que acelerar para vencer, todos nós. E como serão especiais curtas, sem dúvida, será muito competitiva esta etapa"

Estreia

A família Ximenes amplia sua presença nos UTV’s. George, sobrinho de Riamburgo, fará sua estreia nesta prova. Com 26 anos, ele começou a competir influenciado pelo tio e mostrou que o amor pelo off road é hereditário. Desde 2014, George vem se destacando como um dos melhores pilotos de quadriciclo do Brasil, já tendo conquistado títulos nacionais importantes como o RN 1500 e o vice campeonato do Sertões em 2017. Mas, devido a falta de competidores dentre os quadris, transformando-se em uma categoria em que já quase não há participantes, chegou o tempo de mudar.

“A troca do quadri pelo UTV se faz necessária para continuar a crescer como piloto. Infelizmente, na ultima etapa do brasileiro, por exemplo, só haviam 2 competidores. Apesar do Riamburgo competir já ha algum tempo de UTV, eu não tenho experiência alguma nele. Vai ser tudo 100% novo e espero aprender rápido”, finaliza ele.

George terá ao seu lado como navegador, o amigo e atual campeã do Rally dos Sertões, também nos quadriciclos, Wescley Dutra. “Dois pilotos de quadri, estreando juntos. Tá mais fácil pra ele que vai pilotar, eu vou navegar e será um grande desafio também, mas vai dar certo! Sempre fomos amigos e concorrentes, e nunca deixamos de nos ajudar quando preciso. Agora como dupla, vai ser no mínimo, divertido".

A prova

Organização da prova informa que os competidores enfrentarão um trajeto de aproximadamente 650 quilômetros de percurso, sendo 300km de trechos cronometrados, que os levarão a passar por mais 4 municípios da Serra Catarinense, além de São Joaquim. São eles: Urupema, Painel, Urubici e Bom Jardim da Serra. É esperada que essa seja uma etapa seletiva e será percorrida em meio às florestas de araucárias congeladas pela baixas temperaturas características da região. No piso, estradas de chão estreitas e sinuosas, algumas beirando precipícios e com predominância de pedras.

Programação

Nesta sexta acontecem ainda as vistorias técnicas , brieffing e largada promocional. No sábado e domingo, os competidores encaram as especiais que definirão os vencedores do rally.