Com valor de R$10, Ceará cria setor popular para jogos exclusivos do Brasileiro na Arena Castelão

O Ceará anunciou, na tarde desta quinta-feira (2), a criação do sócio "Time do Povo" exclusivo para jogos da Série A do Campeonato Brasileiro na Arena Castelão em que o clube for mandante da partida. Com limite para 5.900 lugares, o plano custará R$10 e entra em vigor a partir de sábado (4) até o fim da competição nacional.

Visando o crescimento do clube e poder ajudar o seu torcedor mais humilde a acompanhar os jogos do Vovô na elite do futebol brasileiro, a diretoria do Ceará criou um sócio que cabe no bolso de sua torcida.

Tendo local destino na arquibancada inferior sul, o torcedor precisa recarregar seu sócio antes de cada partida, com exceção de quando haver mudança de configuração ocorridas em virtude do planejamento de jogo com Órgãos Públicos e Federação de Futebol. Caso ocorram alterações, as ocorrências serão divulgadas com antecedência.

Com valor fixo de R$10 válido até o fim da Série A, em jogos na Arena Castelão com mando de campo do Ceará, o pagamento poderá ser feito no cartão ou dinheiro.

Nos próximos dias 3 e 4 de maio, será disponibilizado uma Central de Atendimento no ginásio poliesportivo localizado na sede do clube, em Porangabuçu, para a venda do novo plano. Na sexta (3), o funcionamento será das 9h às 22 enquanto que no sábado (4) será das 9h às 16h.

O plano também tem uma promoção de lançamento. O torcedor que quiser quitar todas as parcelas, paga apenas o valor de R$50 à vista, em espécie ou no cartão. Se associando na sexta (3) ou sábado (4), fica isento da taxa de adesão.