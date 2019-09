Com um jogo a menos em casa, Fortaleza levou mais torcedores que o Ceará no 1º turno do Brasileirão

Os times cearenses terminaram o primeiro turno do Brasileirão com campanhas praticamente idênticas. Com a mesma quantidade de pontos, vitórias, empates e derrotas, o Ceará está na frente do Fortaleza pelo saldo de gols. Porém, no quesito torcida, o Tricolor é quem leva vantagem. Com um jogo a menos, o Leão do Pici levou mais torcedores que o rival na primeira metade da competição.

Em levantamento realizado pelo site Globoesporte.com, ao todo, o Fortaleza realizou nove jogos como mandante e totalizou 276.264 torcedores pagantes, com média de 30.696 por partida, número que faz o Tricolor ser dono da 5ª melhor média de público da Série A.

Já o Ceará levou 268.060 nas dez partidas que fez atuando na capital cearense, com média de 26.806. O Alvinegro é o 7º colocado no ranking de melhores médias de público da competição. O Bahia, com média de 27.663, ocupa a 6ª colocação e está entre os dois times cearenses.

O detalhe é que o Ceará detém os maiores públicos do Estado no Brasileirão, que foram registrados nos jogos contra Santos (49.809 pagantes) e Flamengo (48.986 pagantes).

Além disso, o Vovô foi o mandante do Clássico-Rei, que teve 37.313 torcedores.

Os jogos do Fortaleza com maior público foram registrados nas partidas contra São Paulo (41.975) e Corinthians (40.452).

VOVÔ ARRECADOU MAIS

Apesar de ter levado menos torcedores, o Ceará arrecadou mais com bilheteria que o Fortaleza no primeiro turno. Segundo levantamento do Globoesporte.com, o Vovô teve renda bruta de R$ 5.762.357, enquanto o Tricolor arrecadou R$ 3.624.226.