Com três taças, Ceni só fica atrás de Mano e Renato Gaúcho entre títulos de técnicos da Série A

Pouco depois de começar a carreira fora das quatro linhas, Rogério Ceni já começa a alcançar números relevantes no futebol brasileiro. Com a conquista inédita da Copa do Nordeste, na quarta-feira (29), ele chegou a três títulos pelo Fortaleza e passou a ser o terceiro técnico com mais taças entre todos os trabalhos em andamento na Série A do Campeonato Brasileiro.

Logo em seu primeiro ano no time cearense, em 2018, o técnico do Leão faturou a Série B com duas rodadas de antecedência. Já na atual temporada, conquistou o Campeonato Cearense após duas vitórias sobre o rival Ceará na decisão. No Nordestão, chegou à trinca, diante do Botafogo/PB.

Entre os trabalhos atuais dos técnicos da Série A, Ceni só fica atrás de Renato Gaúcho, do Grêmio, e Mano Menezes, do Cruzeiro.

Renato Portaluppi assumiu o comando do tricolor gaúcho em setembro de 2016 e, desde então, conquistou seis títulos: Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017, Recopa Sul-Americana 2018, Campeonato Gaúcho 2018, Recopa Gaúcha 2019 e Campeonato Gaúcho 2019.

Já Mano Menezes voltou ao Cruzeiro ainda antes, em julho de 2016. Até aqui, são quatro taças acumuladas: Copa do Brasil 2017, Campeonato Mineiro 2018, Copa do Brasil 2018 e Campeonato Mineiro 2019.

Boa parte dos técnicos dos times da Série A tem um trabalho recente e sequer chegou ao final de um campeonato desde que assumiu o comando da equipe. Ainda assim, não dá para ignorar o sucesso de Ceni como comandante: são três conquistas em apenas quatro campeonatos que o treinador disputou até o fim. Além dos títulos, soma-se o estadual do ano passado, no qual foi derrotado pelo Ceará.

Se colocarmos em questão a trajetória total dos treinadores pelos clubes em que estão, outros dois técnicos da lista deixam Ceni para trás. Luiz Felipe Scolari, por exemplo, fica com seis taças pelo Palmeiras, entre elas duas Copas do Brasil (1998 e 2012) e a histórica Copa Libertadores de 1999. Fábio Carille levantou quatro troféus pelo Corinthians, entre eles o Brasileirão de 2017. Porém, os dois currículos não foram construídos somente na passagem atual e somam também trabalhos anteriores no comando das respectivas equipes.

Na atual temporada, o Fortaleza de Ceni ainda disputa outras duas competições: o Campeonato Brasileiro, no qual ocupa a 14ª colocação, e a Copa do Brasil, em que está nas oitavas de final - na ida, empatou com o Athletico/PR, na Arena Castelão.

Títulos dos técnicos da Série A no trabalho atual:

Renato Gaúcho (Grêmio), seis títulos: Copa do Brasil 2016, Copa Libertadores 2017, Recopa Sul-Americana 2018, Campeonato Gaúcho 2018, Recopa Gaúcha 2019, Campeonato Gaúcho 2019;

Mano Menezes (Cruzeiro), quatro títulos: Copa do Brasil 2017, Campeonato Mineiro 2018, Copa do Brasil 2018, Campeonato Mineiro 2019;

Rogério Ceni (Fortaleza), três títulos: Série B 2018, Campeonato Cearense 2019, Copa do Nordeste 2019;

Tiago Nunes (Athletico-PR), dois títulos: Campeonato Paranaense 2018 e Copa Sul-Americana 2018;

Marcelo Cabo (CSA), dois títulos: Campeonato Alagoano 2018 e 2019;

Luiz Felipe Scolari (Palmeiras), um título: Campeonato Brasileiro 2018;

Fábio Carille (Corinthians), um título: Campeonato Paulista 2019;

Geninho (Avaí), um título: Campeonato Catarinense 2019;

Roger Machado (Bahia), um título: Campeonato Baiano 2019.