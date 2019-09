Com três desfalques, Fortaleza treina pensando no Palmeiras

O Fortaleza treinou nesta quarta-feira (18) com três baixas importantes. Wellington Paulista, Felipe Aves e Felipe Pires foram poupados da atividade com o elenco. O time enfrenta o Palmeiras no domingo (22), na Arena Castelão.

Por coincidência, Wellington Paulista e Felipe Pires, baixas no treinamento desta quarta, não poderão atuar diante do Verdão. O centroavante do Fortaleza cumpre suspensão automática após levar o terceiro cartão amarelo. Felipe Pires é desfalque por cláusulas contratuais.

Antes de iniciar a atividade, o técnico Zé Ricardo se reuniu com os jogadores. Parte do elenco da base participou da atividade junto com a equipe profissional por conta dos desfalques.

Fortaleza e Palmeiras voltam se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no domingo (22), às 16 horas, na Arena Castelão.