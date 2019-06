Com três de Paulo Vyctor, Floresta goleia e avança, junto com Atlético, à segunda fase da Série D

Na última rodada da primeira fase da Série D, os resultados foram favoráveis às equipes cearenses. O Floresta, que entrou em campo no Estádio Presidente Vargas precisando da vitória, derrotou o Santa Cruz de Natal por 3 a 0, com três gols de Paulo Vyctor. Com isso, o Verdão passou em 2º do grupo A4, com nove pontos.

Classificado com uma rodada de antecedência, o Atlético perdeu para o Central por 1 a 0 e passou para a próxima fase como líder do grupo A5, com 15 pontos.

Divulgação/Atlético

Próximos adversários

Na segunda fase da competição, a Águia da Precabura irá enfrentar o Bragantino/PA. Já o Floresta deve encarar o Moto Club/MA. Caso avancem, os dois cearenses se enfrentarão nas oitavas de final.