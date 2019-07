Com três da NBA, seleção brasileira masculina é convocada para o Mundial da China

Com três jogadores que defendem equipes da NBA, o técnico croata Aleksandar Petrovic, da seleção brasileira masculina de basquete, anunciou nesta segunda-feira (15) a lista dos 15 atletas convocados para dar início à preparação para a disputa do Mundial da China, que será realizado de 31 de agosto a 15 de setembro. O treinador terá de fazer três cortes para definir a relação final para a competição.

Os alas Bruno Caboclo e Didi Louzada e o pivô Cristiano Felício são os três que atuam em franquias da NBA. Os dois primeiros - por Memphis Grizzlies e New Orleans Pelicans, respectivamente - estão em ação pela Summer League, na cidade de Las Vegas, que terá sua decisão nesta segunda-feira. Felício defende o Chicago Bulls.

Para Petrovic, o grupo convocado apresenta uma mescla interessante. "Essa convocação traz três pontos importantes no grupo: o primeiro é contar com alguns jogadores mais experientes, que todos queriam ver atuando pela seleção. O segundo reúne os atletas que estão jogando na NBA: Caboclo e o Felício, que todos têm muita vontade de ver jogando pelo selecionado nacional. Já o terceiro é formado por dois jovens - Didi e Yago - que chegam bem das 'janelas' das Eliminatórias, que disputamos durante um ano e meio", disse o croata.

"Com isso, o grupo apresenta uma mescla boa, com todos os jogadores podendo jogar em alto nível. Por isso me sinto contente com os atletas que foram convocados para iniciar a preparação no próximo dia 25. Depois disso eu tenho um momento complicado, em que terei que definir os 12 jogadores, mas essa é uma tarefa que todos os treinadores têm que fazer", acrescentou

A apresentação está marcada para a cidade de Anápolis (GO), onde a seleção treinará até 7 de agosto. No dia 8, o Brasil enfrenta o Uruguai, em amistoso ainda na cidade goiana. Dois dias depois, a seleção volta a jogar contra os uruguaios, desta vez em Belém

Posteriormente, a delegação brasileira, já com os 12 jogadores definidos, embarca com destino a Lyon, na França. De 14 a 17 de agosto, segue a preparação e joga um torneio amistoso. Em seguida, viaja com destino a Guangzhou, na China. De 20 a 28, o Brasil treina e disputa partidas preparatórias na mesma Guangzhou, Wuhan e Liaoning. Nos dias 29 e 30, os comandados de Petrovic treinam na cidade de Nanjing, concluindo a etapa de preparação.

"Estou muito satisfeito com a disposição dos jogadores para disputar o Mundial. O grupo conta com quase todos os atletas que eu almejava, então agora é fazer uma boa química e trabalhar os aspectos táticos, tanto defensivos quanto ofensivos. Acredito que depois de 35 dias de pré-temporada, iremos seguir preparados para fazer um belo campeonato", complementou o treinador.

Ausências

Com passagem pela Seleção, o armador Raulzinho não foi convocado devido uma lesão Foto: divulgação

O armador Raulzinho, que acabou de assinar contrato com o Philadelphia 76ers, será a única ausência do grupo. Em recuperação de um problema no tornozelo esquerdo, sofrido no final da última temporada da NBA, quando defendia o Utah Jazz, precisará de mais tempo para ficar apto a jogar.

"Estive em contato com a equipe de trabalho do Raul, que falou sobre a contusão e passou que ele precisaria de um tempo maior para ficar totalmente recuperado da lesão que sofreu no tornozelo esquerdo. Com esse panorama, o Raulzinho, infelizmente, não poderá integrar o grupo brasileiro neste momento", explicou Carlos Vicente Andreoli, diretor médico da Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

Lista de convocados

Alex Garcia (ala) - 39 anos - Minas Tênis Clube (MG)

Anderson Varejão (pivô) - 36 anos - Flamengo (RJ)

Augusto Lima (pivô) - 27 anos - San Pablo Burgos (Espanha)

Bruno Caboclo (ala) - 23 anos - Memphis Grizzlies (Estados Unidos)

Cristiano Felício (pivô) - 27 anos - Chicago Bulls (Estados Unidos)

Jhonatan Luz (ala) - 32 anos - Flamengo (RJ)

Leandrinho Barbosa (ala) - 36 anos - Minas Tênis Clube (MG)

Lucas Silva (ala/pivô) - 24 anos - Franca (SP)

Marcelinho Huertas (armador) - 36 anos - sem clube

Marcos Henrique Louzada Silva - Didi (ala/armador) - 20 anos - New Orleans Pelicans (Estados Unidos)

Marcus Vinicius (ala) - 35 anos - Flamengo (RJ)

Rafael Luz (armador) - 27 anos - MoraBanc Andorra (Espanha)

Rafael Hettsheimeir (ala/pivô) - 33 anos - Franca (SP)

Vitor Benite (ala/armador) - 29 anos - San Pablo Burgos (Espanha)

Yago dos Santos (armador) - 20 anos - Paulistano (SP)