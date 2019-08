Com treino no CT do Atlético-MG, Santos inicia preparação para encarar Fortaleza

Um dia depois de ter sido derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão, o elenco do Santos, ainda em Belo Horizonte, realizou, nesta segunda-feira (19), o seu primeiro treino de preparação para o jogo contra o Fortaleza, no próximo domingo (25), às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A atividade ocorreu na Cidade do Galo, o CT do Atlético/MG, onde os jogadores que foram titulares diante dos cruzeirenses fizeram um trabalho regenerativo na academia do local, enquanto os reservas participaram de um treinamento no campo.

Para o duelo com a equipe cearense, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que cumprirá suspensão depois de ter sido expulso. Em compensação, o treinador terá o retorno de outro defensor, Felipe Aguilar, que estava suspenso.

O comandante argentino espera aproveitar a semana cheia de treinos para recolocar o Santos no caminho das vitórias. Líder isolado do Brasileirão, com 32 pontos, o time acumulou derrotas para São Paulo e Cruzeiro nas duas últimas rodadas e viu a sua vantagem na liderança ser reduzida. Está dois à frente do Flamengo, novo vice-líder, e do Palmeiras, terceiro colocado, que pontuaram no último final de semana.

Manutenção dos titulares

Soteldo, Jorge e Lucas Veríssimo, que atuaram no último domingo (18) e estavam pendurados com dois cartões amarelos, não receberam punições da arbitragem no jogo contra o Cruzeiro e estarão à disposição de Sampaoli.

Depois do treino na capital mineira, o elenco do Santos vai folgar nesta terça-feira (20) e depois voltará a trabalhar na manhã de quarta, em atividade marcada para começar às 10 horas, no CT Rei Pelé. Os ingressos para a partida diante do Fortaleza já estão esgotados, sendo o que o clube paulista confirmou a venda de todos os bilhetes já na última sexta-feira.