Com só 9 meses, filho de Raniel, do Santos, está na UTI após se afogar em piscina

Com apenas nove meses de idade, Felipe, filho do atacante Raniel, do Santos, se afogou em uma piscina e está internado na UTI desde a última segunda-feira. O clube divulgou uma nota desejando força para o atleta, familiares e para a criança.

Não há maiores informações sobre a situação de Felipe e nem em que hospital ele foi internado. Por enquanto, Raniel não se manifestou, mas sua esposa, Aline, tem compartilhado no Instagram pedidos de oração para a criança.

"Felipe, filho do nosso atacante Raniel e de sua esposa Aline, sofreu um acidente doméstico e se encontra na UTI. Desejamos sua recuperação o mais rápido possível e convocamos, também, a nação santista a enviar energias positivas ao nosso atleta. Força, família. Estamos com vocês!", publicou o Santos, em suas redes sociais.

Raniel foi contratado pelo Santos no final do ano passado. Em 2019, ele defendeu o São Paulo e chegou ao time da Vila Belmiro em uma negociação que envolveu a transferência em definitivo de Vitor Bueno para o clube do Morumbi. O São Paulo repassou os 50% dos direitos econômicos que tinha de Raniel ao Santos e recebeu 50% dos direitos de Vitor Bueno, que pertenciam ao Santos.

O acidente com Felipe lembra o que aconteceu com o meia Guerra, em 2017. Quando ele defendia o Palmeiras, seu filho, Assael, também caiu em uma piscina e se afogou. O garoto, que tinha três anos na época, se recuperou.