Com semana decisiva, Fernando Henrique cobra concentração do Ceará: "um jogo de cada vez"

No início da temporada, Fernando Henrique era apenas a terceira opção na meta alvinegra do Ceará. Preterido por Diogo Silva e Richard, o experiente jogador de 35 anos ganhou a posição com as lesões dos concorrentes, foi heroi classificação da Copa do Brasil e surge como nome certo para o Clássico-Rei do próximo domingo (10), pelo Campeonato Cearense.

Integrando o plantel do Vovô há seis temporadas, sendo três em sequência, a última vez que esteve em campo diante do Fortaleza foi no ano de 2012, quando o Ceará empatou em 1 a 1 no Presidente Vargas (PV), e foi bicampeão estadual com um elenco formado por peças como Mota, Eusébio, Rogerinho e comando técnico de Paulo César Gusmão. Com seis partidas na temporada, o goleiro agradeceu as oportunidades com Lisca.

"Eu estou feliz com essa oportunidade. Além de defender o Ceará, clube que eu amo, estou contribuindo nessa caminhada em que a equipe encontra-se invicta. É gratificante. Não ganhamos nada, ainda, mas esse momento nos fortalece muito", declarou.

Intensificando os treinamentos no Carnaval, Fernando Henrique vai atuar também contra o Atlético Cearense nesta quarta-feira (6), às 20h, na Arena Castelão. O goleiro ressaltou o caráter decisivo da partida, assim como a semana cheia em que a equipe vai participar da Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

"Entramos em uma semana decisiva. A nossa sequência de jogos será puxada. Nós teremos dois clássicos (um pelo Estadual e outro pela Copa do Nordeste) e um confronto diante do Corinthians pela Copa do Brasil. Será intensa, nós temos que manter a tranquilidade, mas não podemos esquecer, que, antes de tudo, enfrentaremos a equipe do Atlético/CE. Mesmo que ansiedade em jogar um Clássico-Rei exista, nós precisamos pensar em um jogo de cada vez", afirmou.

Confira jogos

Quarta-feira (6)

Ceará x Atlético Cearense, na Arena Castelão, às 20h | Campeonato Cearense

Domingo (10)

Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão, às 17h | Campeonato Cearense

Quarta-feira (13)

Corinthians x Ceará, a definir | Copa do Brasil

Domingo (17)

Fortaleza x Ceará, na Arena Castelão, às 18h | Copa do Nordeste