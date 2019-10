Com saída de Alberto Valentim, Avaí enfrenta o Ceará com técnico interino

Alberto Valentim não é mais técnico do Avaí. O anúncio foi realizado pelo próprio clube nesta sexta-feira (11), rompendo contrato que se estendia até o fim da temporada. O motivo principal é o desejo do comandante de defender o Botafogo, equipe que o procurou após demitr Eduardo Barroca.

Desta forma, o time catarinense, próximo adversário do Ceará, embarca para a Capital sem treinador. A partida ocorre domingo (13), às 16 horas, na Arena Castelão, pela 24ª rodada da Série A do Brasileiro. Na tabela, o Leão da Ilha é o vice-lanterna, com 17 pontos, enquanto o Vovô ocupa a 17ª posição, com 23.

Valentim foi contratado em 18 de junho, assumindo a vaga de Geninho, que o indicou para o cargo durante a Copa América. No período, somou 15 jogos, com três vitórias, quatro empates e oito derrotas, totalizando 28,8% de aproveitamento.

"Foi um período muito intenso, de muita entrega e trabalho. Muito aprendizado e não poderia ser diferente. Eu estou deixando o clube, mas pode acreditar que o Avaí faz parte da minha vida. Do carinho que tenho por todos. Conhecia o Avaí de longe, com uma fama totalmente diferente do que vocês deixaram. Um time organizado, muita saúde financeira, com pessoas maravilhosas que trabalham hoje aqui. Falei ontem no fim do jogo que o Avaí está vivo sim. Não será fácil a permanência, mas vou torcer muito para que continue", declarou.

O substituto do treinador para a sequência do Brasileirão ainda não foi definido pela diretoria azulina. A expectativa é que o ex-atacante Evandro, atual treinador do elenco sub-23, assuma provisoriamente a equipe contra o Alvinegro de Porangabuçu.