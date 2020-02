Com Rodrigão e Léo Chú na lista, Ceará divulga relacionados para jogo contra o Caucaia

Com Rodrigão, que vinha ficando de fora das relações, e Léo Chú, último contratado, o Ceará divulgou a lista com os nomes dos 24 relacionados para a partida deste sábado (22), quando enfrenta o Caucaia, às 16h30, na Arena Castelão, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense.

Após ter encerrado as preparações para o duelo diante da Raposa Metropolitana, o Vovô divulgou os atletas que foram relacionados para a partida. Entre eles, estão Rodrigão, que vinha ficando de fora das listas, e Léo Chú, que deve fazer sua estreia com a camisa preta e branca. Além deles, estão Mateus Farias, Kelvyn, Gabriel Lacerda e Cristiano, todos crias da base alvinegra.

Vindo de uma vitória nas penalidades que deu a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil, o Vovô agora se concentra no Estadual onde terá o Caucaia como adversária. Quarto colocado com quatro pontos, o Alvinegro de Porangabuçu pode terminar a rodada até como vice-líder se vencer. Para isso, basta que os comandandos de Enderson Moreira vençam a partida.

Veja abaixo a lista completa.

Goleiros: Richard, Diogo Silva e Lucas França;

Laterais: Eduardo, Mateus Farias e Kelvyn;

Zagueiros: Tiago Pagnussat, Eduardo Brock e Gabriel Lacerda

Volantes: Marthã, Ricardinho, Fernando Sobral e Fabinho

Meias: Felipe Silva, Wescley e Juninho Quixadá

Atacantes: Leandro Carvalho, Rodrigão, Léo Chú, Bergson, Mateus Gonçalves e Cristiano.