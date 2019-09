Com retornos importantes, Ceará relaciona 20 jogadores para enfrentar o Corinthians

O Ceará terá novidades para enfrentar o Corinthians, no próximo sábado (7), às 11 horas. A delegação alvinegra já embarcou para São Paulo na tarde desta quinta-feira (5), e contou com importantes jogadores, que reforçarão o time titular no jogo válido pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro.

Desfalques na última partida, em que o Vovô perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR, os meias Ricardinho e Lima voltaram a ser relacionados e embarcaram com o restante do elenco. Os dois têm boas chances de retornarem ao time titular.

Além deles, o lateral-direito Samuel Xavier, peça fundamental no esquema de Enderson Moreira, que não pôde atuar contra o Furacão por conta de virose, está recuperado e também iniciará jogando.

O atacante Leandro Carvalho, que também esteve fora da última rodada, por recuperação após sofrer concussão, foi outro que viajou e será opção.

Com isso, a tendência é que o técnico Enderson Moreira escale o Ceará com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho e Ricardinho; Thiago Galhardo, Mateus Gonçalves e Leandro Carvalho; Felippe Cardoso.

Veja lista de relacionados:

Goleiros: Diogo Silva e Lucas França

Zagueiros: Valdo, Tiago Alves e Eduardo Brock

Laterais: Samuel Xavier, João Lucas e Thiago Carleto

Volantes: Fabinho, Ricardinho, William Oliveira e Pedro Ken

Meias: Lima, Galhardo, Felipe Baxola e Wescley

Atacantes: Felippe Cardoso, Leandro Carvalho, Mateus Gonçalves e Bergson