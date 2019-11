Com recorde de inscritos, Fortaleza recebe Seletiva Nacional sub-21 de judô

A Seletiva Nacional sub-21 do Campeonato Brasileiro Interclubes de judô ocorre entre sexta-feira (8) e sábado (9), no BNB Clube. A classe júnior entra no tatame a partir das 9h com 493 atletas inscritos, um recorde.

“Nos últimos 3 anos percebemos um aumento constante no número de inscritos nas competições nacionais. No caso das competições interclubes, que são 'abertas', esse aumento foi ainda mais expressivo, o que mostra o comprometimento das federações no desenvolvimento do judô em seus estados e o importante trabalho de cada um dos clubes", disse o gestor nacional de Eventos da Confederação Brasileira de Judô, Matheus Theotônio.

O sorteio das chaves acontece nesta quinta-feira (7), no BNB Clube de Fortaleza. A sexta-feira será destinada para as disputas dos homens, a partir das 9h, com as categorias Ligeiro, Meio-Leve e Leve. Já os atletas dos pesos Meio-Médio, Médio, Meio-Pesado e Pesado entram no tatame às 14h.

As judocas da classe medem forças no sábado (9), a partir das 9h, com as categorias Ligeiro, Meio-Leve, Leve e Meio-Médio. A partir das 11h, as mulheres dos pesos Médio, Meio-Pesado e Pesado lutam no BNB Clube.