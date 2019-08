Com promoção, Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Goiás

Embalado na Série A do Brasileiro após o empate com o Santos, o Fortaleza iniciou a venda de ingressos com promoção para o jogo contra o Goiás, no próximo domingo (1º), às 16 horas, na Arena Castelão. Buscando o apoio da torcida em casa, os bilhetes podem ser comprados a partir de R$ 20 (inteira), no setor Inferior Norte. As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais e através do site www.bilheteriavirtual.com.br.

Na competição, o time tricolor ocupa a 15ª posição, com 18 pontos. Promovendo grandes festas no estádio, o Leão apresenta a 5ª maior média de público na elite nacional, com 29.760 pagantes - sendo superado apenas por Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, respectivamente.

Confiro preços e setores

Inferior Norte - PROMOÇÃO R$ 20/10

Inferior Sul - PROMOÇÃO R$ 30/15

Superior Sul - PROMOÇÃO R$ 30/15

Superior Central - Preço mínimo sugerido pela CBF R$ 40/20

Bossa Nova R$ 60/30 - Exclusividade sócio (300 ingressos disponíveis à venda somente no site do ST.)

Especial R$ 60/30 - Exclusividade sócio (300 ingressos disponíveis à venda somente no site do ST.)

Premium R$ 150/75

Superior Norte - Visitante R$ 100/50