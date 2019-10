Com promoção, Fortaleza abre venda de ingressos para jogo contra o Grêmio

View this post on Instagram

Check-in aberto para todos os setores e a marcação de assento no setor premium para o jogo diante do Grêmio estão disponíveis. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A venda de ingressos para acompanhante também está disponível em nosso site do sócio torcedor: sociofortaleza.com.br ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Para essa partida, devido ao pouco tempo entre um jogo e outro, o check-in fechará apenas 24h antes do confronto. ⠀ No dia do jogo será necessário levar o comprovante de check-in de forma impressa ou virtual (Somente no setor Premium). ⠀ #SejaSócio #JogueJunto #VamosFortaleza #FortalezaEC