Com promoção de ingressos, Fortaleza divulga valores de ingressos para confronto contra Athletico/PR

Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, o Fortaleza, que não participou das fases anteriores, entra na competição nas oitavas de final da Copa do Brasil e terá o Athletico/PR como adversário em jogos de ida e de volta. Na manhã desta terça-feira (14), o Tricolor divulgou os valores do ingressos para o jogo da próxima quinta (16), na Arena Castelão.

As equipes já se enfrentaram neste ano, mas em jogo válido pela segunda rodada da Série A do Brasileirão. No Castelão, O Tricolor do Pici venceu pelo placar de 2 a 1 com gols marcados por Edinho e Wellington Paulista.

A torcida Tricolor fez bonito e colocou um grande público em nossos dois últimos jogos. Como forma de agradecimento, a diretoria resolveu definir preços promocionais para a partida diante do Athletico, válida pelas oitavas de finais da @copadobrasil. Confere aí os valores. pic.twitter.com/7Rm0fBkRRQ — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 14 de maio de 2019

Veja abaixo os valores

Torcida do Fortaleza

Inferior Norte: R$ 10 inteira / R$ 5 meia

Superior Central: R$ 20 inteira / R$ 10 meia

Inferior Sul: R$ 20 inteira / R$ 10 meia

Bossa Nova: R$ 50 inteira / R$ 25 meia

Especial: R$ 50 inteira / R$ 25 meia

Premium: R$ 150 inteira / R$ 75 meia

Torcida visitante

Superior Norte: R$ 100 inteira / R$ 50 meia

O Leão recebe a equipe paranaense 19h15, na próxima quinta-feira (16), na Arena Castelão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para às 19h15 do dia 5 de maio, na Arena da Baixada, em Curitiba/PR.