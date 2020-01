Com promoção de ingressos, Basquete Cearense recebe o Pinheiros no CFO na volta do NBB

O Basquete Cearense reencontra hoje (15) sua torcida no 1º jogo do segundo turno do NBB, encarando o Pinheiros no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 19h30. Os ingressos estão a partir de R$ 10,00, com promoção na qual todos pagam meia para qualquer cadeira, além de levar um 3º bilhete na compra do 2º.

O Carcarám, treinador por Danyel Russo, busca reação no Campeonato, onde está em 14º na tabela (18 pontos), à frente somente de São José e do Pato. O Pinheiros, com 24 pontos (5º), briga para ficar entre os 4 primeiros e garantir classificação direta às quartas de final.

Treinado César Guidetti, o visitantes tem no ala Betinho o principal nome da equipe, com média de 16,6 pontos por jogo.

O Pinheiros vem de derrota no Campeonato (Pinheiros 92 x 98 Botafogo), mas só perdeu uma partida nos últimos 5 jogos. Já a situação do Carcará é oposta: somente um triunfo nas 5 últimas rodadas, perdendo por 65 a 55 contra o Unifacisa no confronto passado.

No 1º turno, a equipe paulista bateu os cearenses por 83 a 70. Na atual temporada do NBB, embora a diferença na tabela seja grande, as duas equipes estão entre as que menos concedem pontos, com a cesta do Pinheiros balançando em 1175 oportunidades contra 1176 do Basquete Cearense. Ambos estão atrás somente do Flamengo (1142 pontos levados), líder da competição.