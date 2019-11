Com promoção, Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra São Paulo

A torcida do Ceará e do São Paulo já podem adquirir os ingressos para o jogo deste domingo (24), entre as duas equipes, pela reta final do Brasileirão. Com preços promocionais, a expectativa é de Castelão cheio para o confronto, às 19h.

O torcedor também pode garantir seu bilhete comprando online em cearasc.com/ingresso (somente inteira).

O tricolor paulista ocupa a 6ª posição na tabela de classificação da Série A, enquanto o Vovô luta contra o rebaixamento, na 14ª.

Confira os valores dos ingressos e os pontos de venda

Torcida do Ceará

Cadeira Superior Central (portões J e L): R$ 20,00(inteira) e R$ 10,00(meia)

Cadeira Inferior Norte (portões M e O ): R$ 20,00(inteira) e R$ 10,00(meia)

Cadeira Inferior Central (portões I e K): R$ 20,00(inteira) e R$ 10,00(meia)

Cadeira Inferior Sul (portão E): R$ 20,00(inteira) e R$ 10,00(meia)

Cadeira Especial (portão A2): R$ 100,00(inteira) e R$ 50,00(meia)

Cadeira Premium (portão A4): R$ 140,00(inteira) e R$ 70,00(meia)

As recargas para o plano Time do Povo também terão seu início nesta terça-feira, 19/11.

Torcida visitante



As vendas para a torcida visitante terão seu início na quinta-feira, 21/11. Em breve, serão disponibilizados os setores e valores.

Pontos de venda

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

- Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

- Loja Oficial Sou Mais, Rua 45, 63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE.

- Fábrica de Craques, Rua Major Weyne, 1040 - Porangabuçu